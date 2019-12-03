В России более 65 миллионов человек привились от гриппа

В Роспотребнадзоре сообщили, что в России против гриппа привились более 65,59 млн. человек.

«В целом в стране привито более 65,59 млн. человек (45,3% от численности населения)», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что в период с 25 ноября по 2 декабря «на территории России регистрируется низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ».

Ранее врач Воронежского центра медицинской профилактики Ольга Бачурина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала, как отличить грипп от других ОРВИ.

По её словам, грипп отличается от остальных ОРВИ более выраженной интоксикацией. Возможны сильные головные боли, слезотечение, покраснение и боль в глазных яблоках. Самый главный признак — очень резкое повышение температуры.