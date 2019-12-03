Путин заморозил индексации довольствия для расчёта военных пенсий

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который продлевает заморозку на нынешнем уровне размера довольствия для расчёта военных пенсий.

Как сообщает ТАСС, действие нормы, согласно которой «денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54% и начиная с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера» приостанавливается до 1 января 2021 года.

Согласно документу, денежное довольствие, учитываемое при расчёте военных пенсий сохранится на прежнем уровне, который был установлен с 1 октября 2019 года, и составит 73,68%.

Ранее в Министерстве труда России рассказали, при каких условиях человек может добиться назначения досрочной пенсии в случае потери работы.