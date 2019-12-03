Путин заморозил индексации довольствия для расчёта военных пенсий
Как сообщает ТАСС, действие нормы, согласно которой «денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54% и начиная с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера» приостанавливается до 1 января 2021 года.
Согласно документу, денежное довольствие, учитываемое при расчёте военных пенсий сохранится на прежнем уровне, который был установлен с 1 октября 2019 года, и составит 73,68%.
Ранее в Министерстве труда России рассказали, при каких условиях человек может добиться назначения досрочной пенсии в случае потери работы.