Собянин рассказал о планах по созданию новых круглогодичных ярмарок в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в беседе с сайтом «Москва 24» сообщил о планах по открытию круглогодичных ярмарок в столице.

«Сегодня уже в городе около 20 таких ярмарок. В следующем году создадим ещё около 20, и постепенно в каждом районе Москвы должны появиться такие комфортабельные ярмарки, куда фермеры могли бы приезжать и торговать свежими продуктами», — заявил мэр во время осмотра нового павильона круглогодичной ярмарки на улице Милашенкова.

Он также пообещал, что четыре ярмарки нового формата будут открыты до конца 2019 года.

Ранее, как сообщала НСН, Собянин рассказал о приоритетных направлениях расходов бюджета на 2020—2022 годы.