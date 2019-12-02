Путин ввёл штрафы за хранение персональных данных россиян за рубежом

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы за невыполнение требований о хранении персональных данных. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин ввёл штрафы за хранение персональных данных россиян за рубежом
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Согласно новой норме в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП), операторы, не выполнившие требование о систематизации и хранении информации в базах данных исключительно на территории России, то есть использовавшие хранилища за рубежом, будут наказываться штрафными санкциями.

Для граждан за такое правонарушение штраф составит от 30 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тыс., для юрлиц — от 1 млн до 6 млн рублей. При повторном нарушении сумма увеличится вплоть до 18 млн рублей.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Facebook и Twitter должны локализовать данные российских пользователей к декабрю 2019 года — январю 2020 года.

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