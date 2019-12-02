Службам транспортной безопасности разрешили использовать электрошокеры
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- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Федеральный закон предусматривает наделение подразделений транспортной безопасности правом на приобретение, хранение и применение электрошоковых устройств и искровых разрядников отечественного производства...» — говорится в документе.
Отмечается, что электрошокеры и искровые разрядники должны иметь выходные параметры, соответствующие требованиям законодательства.
При этом такие устройства запрещено применять против беременных, малолетних и инвалидов, кроме случаев, когда они оказывают вооружённое сопротивление или ставят под угрозу жизнь и здоровье окружающих. Также сотрудников обяжут предупреждать о намерении использовать электрошокер, за исключением экстренных ситуаций.
Также Путин подписал закон о зачислении братьев и сестёр в одни учебные заведения.