Службам транспортной безопасности разрешили использовать электрошокеры

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Российский президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает работникам служб транспортной безопасности использовать электрошокеры для предотвращения преступлений.
Службам транспортной безопасности разрешили использовать электрошокеры
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

«Федеральный закон предусматривает наделение подразделений транспортной безопасности правом на приобретение, хранение и применение электрошоковых устройств и искровых разрядников отечественного производства...» — говорится в документе.

Отмечается, что электрошокеры и искровые разрядники должны иметь выходные параметры, соответствующие требованиям законодательства.

При этом такие устройства запрещено применять против беременных, малолетних и инвалидов, кроме случаев, когда они оказывают вооружённое сопротивление или ставят под угрозу жизнь и здоровье окружающих. Также сотрудников обяжут предупреждать о намерении использовать электрошокер, за исключением экстренных ситуаций.

Также Путин подписал закон о зачислении братьев и сестёр в одни учебные заведения.

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