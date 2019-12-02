В Белгороде начали проверку после драки на уроке учителя со школьником

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Следственный комитет начал проверку после появления в интернете видео драки между учителем и учеником во время урока в школе Белгорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК России.
В Белгороде начали проверку после драки на уроке учителя со школьником
  • РИА Новости

«По предварительным данным, днём 29 ноября 2019 года в школе №15 города Белгорода на уроке информатики между учеником и учителем произошёл конфликт. Свидетелями произошедшего стали ученики восьмого класса», — следует из пресс-релиза.

В ведомстве намерены установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям участников конфликта, а также предложить профилактические меры во избежание подобных инцидентов.

Как пояснил РИА Новости представитель департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области, учитель не будет уволен, но может получить взыскание по итогам служебной проверки.

В конце октября URA.RU передавало о начале доследственнной проверки в Пермском крае после заявления местной жительницы о попытке одноклассников выбросить её сына из окна школы.

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