В Приморье проходит доследственная проверка сообщений о конфликте в школе
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- РИА Новости
По имеющимся данным, инцидент произошёл в Находке. Как утверждается, ученики восьмого класса в школе №3 устроили потасовку.
Следователи намерены дать оценку действиям должностных лиц в учебном заведении.
Со своей стороны, полиция Приморья выступила с официальным заявлением. По словам специалистов, школьник после ссоры лихорадочно размахивал каркасом веника. С мальчиком уже проведена профилактическая беседа.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае организовали проверку информации о конфликте в школе.