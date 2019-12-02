В Приморье проходит доследственная проверка сообщений о конфликте в школе

В Приморском крае организовали доследственную проверку по факту сообщений о конфликте в школе, передаёт kp.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

По имеющимся данным, инцидент произошёл в Находке. Как утверждается, ученики восьмого класса в школе №3 устроили потасовку.

Следователи намерены дать оценку действиям должностных лиц в учебном заведении.

Со своей стороны, полиция Приморья выступила с официальным заявлением. По словам специалистов, школьник после ссоры лихорадочно размахивал каркасом веника. С мальчиком уже проведена профилактическая беседа.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае организовали проверку информации о конфликте в школе.