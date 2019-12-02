«Росконтроль» сообщил о результатах проверки марок пшеничной муки

Эксперты «Росконтроля» рассказали об итогах проверки пшеничной муки популярных российских брендов, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве отметили, что специалисты проверили продукцию марок «Аладушкин», Мелькомбинат №3, Makfa, «С. Пудовъ», Billa по более чем 70 параметрам.

По результатам исследования в образцах «Аладушкин», «С. Пудовъ», Billa нашли слишком большой процент золы. Мука брендов «С. Пудовъ» и Billa оказалась недостаточно белой для высшего сорта, а мука Makfa — недостаточно свежей. Все эти образцы были занесены в список товаров с замечаниями.

Никаких претензий не возникло только к муке Мелькомбината №3 — она рекомендована к покупке.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что эксперты «Росконтроля» рассказали о результатах проверки филе бедра индейки.