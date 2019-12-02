«Росконтроль» сообщил о результатах проверки марок пшеничной муки
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В ведомстве отметили, что специалисты проверили продукцию марок «Аладушкин», Мелькомбинат №3, Makfa, «С. Пудовъ», Billa по более чем 70 параметрам.
По результатам исследования в образцах «Аладушкин», «С. Пудовъ», Billa нашли слишком большой процент золы. Мука брендов «С. Пудовъ» и Billa оказалась недостаточно белой для высшего сорта, а мука Makfa — недостаточно свежей. Все эти образцы были занесены в список товаров с замечаниями.
Никаких претензий не возникло только к муке Мелькомбината №3 — она рекомендована к покупке.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что эксперты «Росконтроля» рассказали о результатах проверки филе бедра индейки.