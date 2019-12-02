Прокурор заявила в суде о несостоятельности жалобы Голунова

Прокурор в Мосгорсуде заявила, что жалоба журналиста Ивана Голунова на бездействие следствия является несостоятельной, информирует РИА Новости.

«Считаю, что жалоба не подлежит удовлетворению. По делу проводятся необходимые действия, ходатайства рассматриваются», — сказала она.

Как отметила представитель Генпрокуратуры, дело маркировано грифом «секретно», а Голунов остаётся в статусе свидетеля и на данном этапе знакомить его с материалами дела «нецелесообразно».

«По словам вашего доверителя, наркотики ему подкинули сотрудники правоохранительных органов. В отношении них, безусловно, проводится проверка, знакомить с результатами проверки пока преждевременно», — добавила прокурор.

Ранее следователь сообщил, что материалы по делу Голунова засекречены. В Кремле, комментируя ситуацию, призывали дождаться результатов рассмотрения жалобы.

В конце октября защита Голунова подала в суд жалобу на следователя СК, заявив, что дело перестало интересовать Следственный комитет.