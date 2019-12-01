Азербайджан выразил соболезнования семьям погибших в ДТП в Забайкалье

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В Азербайджане выражают искренние соболезнования семьям 19 погибших в аварии с рейсовым автобусом в Забайкальском крае, заявила официальный представитель азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева.
Азербайджан выразил соболезнования семьям погибших в ДТП в Забайкалье
  • © ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

«Глубоко опечалены вестью о гибели десятков пассажиров рейсового автобуса под Сретенском. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего восстановления раненым и пострадавшим в результате аварии», — цитирует её РИА Новости.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования ДТП с автобусом в Забайкальском крае.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Утром 1 декабря рейсовый автобус с 44 пассажирами упал с моста в реку в Сретенском районе Забайкальского края. По последним данным, погибли 19 человек и ещё 14 госпитализированы.

По предварительной информации, у автобуса лопнуло колесо.

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