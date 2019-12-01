СК начал проверку из-за гибели девочки при пожаре на Ямале

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Следователи организовали проверку в связи с гибелью семилетней девочки в результате пожара в городе Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.
СК начал проверку из-за гибели девочки при пожаре на Ямале
  • РИА Новости

«В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа в составе следователей Ноябрьского межрайонного следственного отдела, специалистов МЧС и экспертно-криминалистического центра, сотрудников полиции», — заявили в ведомстве.

Ранее при пожаре в частном одноэтажном деревянном доме в городе Ноябрьске погиб ребёнок, ещё три человека пострадали.

В сентябре ФАН передавало, что в России более 400 детей ежегодно гибнут при пожарах.

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