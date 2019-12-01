СК начал проверку из-за гибели девочки при пожаре на Ямале
- РИА Новости
«В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа в составе следователей Ноябрьского межрайонного следственного отдела, специалистов МЧС и экспертно-криминалистического центра, сотрудников полиции», — заявили в ведомстве.
Ранее при пожаре в частном одноэтажном деревянном доме в городе Ноябрьске погиб ребёнок, ещё три человека пострадали.
В сентябре ФАН передавало, что в России более 400 детей ежегодно гибнут при пожарах.