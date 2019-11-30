При пожаре в деревянном здании в Москве погиб человек

В региональном управлении МЧС России сообщили, что в результате пожара в деревянном здании общей площадью 200 кв. м в Москве погиб человек.

«Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходит загорание на территории промзоны в двухэтажном неэксплуатируемом, отдельно стоящем деревянном здании на втором этаже и кровле... К сожалению, при пожаре погиб один человек», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС уточнили, что о пожаре по адресу г. Москва, ул. Иркутская, д. 11, к. 2 стало известно в 08:02, а в 09:26 возгорание ликвидировали.

16 ноября спасатели сообщили, что в результате возгорания в многоквартирном жилом доме на Дмитровском шоссе в Москве погиб ребёнок.

В сентябре ФАН передавало, что в России более 400 детей ежегодно гибнут при пожарах.