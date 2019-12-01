При пожаре в частном доме в ЯНАО погиб ребёнок

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При пожаре в частном доме в Ямало-Ненецком автономном округе погибла семилетняя девочка, ещё три человека пострадали. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.
При пожаре в частном доме в ЯНАО погиб ребёнок
  • РИА Новости

По данным спасателей, пожар в частном одноэтажном деревянном доме в городе Ноябрьске был зафиксирован около полуночи по московскому времени. В момент прибытия пожарных площадь возгорания составляла 144 кв. м.

«Спустя 40 минут открытое горение было ликвидировано, полностью пожар потушили более чем через два часа. В ходе тушения было обнаружено тело ребёнка без признаков жизни, девочка, семь лет... В результате пожара пострадали ещё три человека», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России завёл уголовное дело по факту гибели шестилетней девочки при пожаре в Карелии. 

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