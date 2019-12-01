В Екатеринбурге произошёл пожар в клубе квестов

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В МЧС заявили о возгорании в клубе квестов в Екатеринбурге.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что пожар произошёл в пятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Малышева, 1.

«Идёт дым из подвала, где, по словам администрации, расположены помещения для проведения квестов. Эвакуированы 100 человек», — указали в МЧС.

По имеющимся данным, к настоящему моменту спасатели уже ликвидировали открытое горение.

Пострадавших в результате инцидента нет.

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