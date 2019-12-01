Вынужденно севший в Ростове-на-Дону самолёт вылетел в Сочи
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«Во время выполнения рейса SU1152 по маршруту Шереметьево — Сочи у одного из пассажиров ухудшилось самочувствие. Бортпроводники оказали всю необходимую помощь. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону», — сказал представитель компании.
Ранее сообщалось, что самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Сочи, совершил незапланированную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону в связи с плохим самочувствием пассажирки, у которой диагностировали подозрение на инсульт.
30 ноября самолёт, летевший из Москвы в Волгоград, совершил вынужденную посадку в астраханском аэропорту в связи с туманом.