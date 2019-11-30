В Коми потушили пожар в шахте «Яреганефть»

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В Коми ликвидировано возгорание в шахте «Яреганефть», в результате которого два человека погибли и двое пострадали. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
В Коми потушили пожар в шахте «Яреганефть»
  • © МЧС Республики Коми
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Отмечается, что на шахте продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП.

«В ходе проведённой разведки аварийного участка отделениями горноспасателей признаков пожара и погибших не обнаружено», — заявили в СЧС.

Спасатели проводят мероприятия по организации проветривания аварийного участка.

24 ноября в шахте «Яреганефть» произошёл пожар, позднее там были зафиксированы хлопки газа.

Глава Коми Сергей Гапликов сообщал, что проводится вынужденное затопление выработок, при этом доступ в шахту был ограничен.

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