В Коми потушили пожар в шахте «Яреганефть»

В Коми ликвидировано возгорание в шахте «Яреганефть», в результате которого два человека погибли и двое пострадали. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

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Отмечается, что на шахте продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП. «В ходе проведённой разведки аварийного участка отделениями горноспасателей признаков пожара и погибших не обнаружено», — заявили в СЧС. Спасатели проводят мероприятия по организации проветривания аварийного участка. 24 ноября в шахте «Яреганефть» произошёл пожар, позднее там были зафиксированы хлопки газа. Глава Коми Сергей Гапликов сообщал, что проводится вынужденное затопление выработок, при этом доступ в шахту был ограничен.