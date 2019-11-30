В Коми потушили пожар в шахте «Яреганефть»
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Отмечается, что на шахте продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП.
«В ходе проведённой разведки аварийного участка отделениями горноспасателей признаков пожара и погибших не обнаружено», — заявили в СЧС.
Спасатели проводят мероприятия по организации проветривания аварийного участка.
24 ноября в шахте «Яреганефть» произошёл пожар, позднее там были зафиксированы хлопки газа.
Глава Коми Сергей Гапликов сообщал, что проводится вынужденное затопление выработок, при этом доступ в шахту был ограничен.