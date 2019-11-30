В ДТП с автоцистерной в ХМАО погибли три человека

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В Ханты-Мансийском автономном округе произошло столкновение автоцистерны и легкового автомобиля, в результате чего погибли три человека.
В ДТП с автоцистерной в ХМАО погибли три человека
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО, ДТП произошло на 201-м км автодороги Сургут — Нижневартовск.

По данным ведомства, водитель Nissan Terrano не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автоцистерной.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля, а также два его пассажира скончались на месте происшествия», — приводит сообщение МВД.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова в беседе с НСН назвала ДТП самой частой причиной гибели детей.

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