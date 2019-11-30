В ДТП с автоцистерной в ХМАО погибли три человека
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО, ДТП произошло на 201-м км автодороги Сургут — Нижневартовск.
По данным ведомства, водитель Nissan Terrano не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автоцистерной.
«В результате ДТП водитель легкового автомобиля, а также два его пассажира скончались на месте происшествия», — приводит сообщение МВД.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова в беседе с НСН назвала ДТП самой частой причиной гибели детей.