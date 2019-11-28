В Петербурге обсудили профилактику детского травматизма при ДТП

В Санкт-Петербурге обсудили профилактику детского травматизма при ДТП, сообщают «Невские новости».

Дискуссия состоялась в рамках заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Как отметила глава комитета по образованию Жанна Воробьёва, работа в данном направлении охватывает все учреждения образования — от детских садов до высшей школы.

Она напомнила, что в начале 2019 года был подписан план дополнительных мероприятий по предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних. Также комитет организовал марафон «За безопасность вместе».

Помимо этого, в начале каждого учебного года проводится региональная акция «Неделя безопасности дорожного движения». В школах проходят и тематические классные часы с учениками и родителями.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова в беседе с НСН назвала дорожно-транспортные происшествия самой частой причиной гибели детей.