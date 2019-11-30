СК возбудил дело по факту падения вертолёта под Новороссийском

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Следователи возбудили дело по факту крушения вертолёта в посёлке Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.
СК возбудил дело по факту падения вертолёта под Новороссийском
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по факту падения вертолёта Robinson RA бортовой номер 05795 в районе поселка Дюрсо Новороссийского района Краснодарского края по ч. 2 ст. 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека»)», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее мэр Новороссийска Игорь Дяченко сообщил о падении вертолёта в районе Абрау-Дюрсо. В результате ЧП погиб директор некоммерческого партнёрства «Воздушный транспорт Абрау» Юрий Королёв.

В компании «Абрау-Дюрсо» сообщили, что на борту вертолёта был только пилот.

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