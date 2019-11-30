Жириновский назвал ошибкой вывод советских войск из Восточной Европы

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Глава ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя инициативу по установлению памятника власовцам в Праге, заявил, что решение о выводе советских войск из Восточной Европы было «ошибкой».

«Ошибка нашей страны – вывод войск из Восточной Европы», — написал политик в своём Twitter.

Жириновский назвал «отвратительным» намерение чешской стороны установить монумент Власову.

«Там в присутствии русской армии боялись бы даже говорить про подлецов вроде Власова», — добавил он.

Ранее российское посольство в Чехии заявило, что в случае установки памятника власовцам действия чешской стороны будут расцениваться как нарушение обязательств по Конвенции о преступлениях против человечества.

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