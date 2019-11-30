Жириновский назвал ошибкой вывод советских войск из Восточной Европы

Глава ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя инициативу по установлению памятника власовцам в Праге, заявил, что решение о выводе советских войск из Восточной Европы было «ошибкой».

«Ошибка нашей страны – вывод войск из Восточной Европы», — написал политик в своём Twitter.

Чехи намерены сносить памятники русским героям Великой Отечественной и ставить монументы таким предателям, как Власов. Это отвратительно. Ошибка нашей страны — вывод войск из Восточной Европы. Там в присутствии русской армии боялись бы даже говорить про подлецов вроде Власова. — Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) 29 ноября 2019 г.

Жириновский назвал «отвратительным» намерение чешской стороны установить монумент Власову.

«Там в присутствии русской армии боялись бы даже говорить про подлецов вроде Власова», — добавил он.

Ранее российское посольство в Чехии заявило, что в случае установки памятника власовцам действия чешской стороны будут расцениваться как нарушение обязательств по Конвенции о преступлениях против человечества.