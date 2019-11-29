В Нижегородской области рассказали о выдаче ипотеки в январе — сентябре

В январе — сентябре 2019 года в Нижегородской области выдали на 20,9% ипотечных кредитов меньше, чем за аналогичный период 2018-го, сообщает Newsnn.ru со ссылкой на региональный Минстрой.

«Но стоит учесть, что в октябре 2019 года ключевая ставка, установленная Центральным Банком России, была снижена до 6,5%, вследствие чего ожидается снижение средневзвешенной процентной ставки по ипотечному кредитованию и увеличение количества выданных ипотечных кредитов», — рассказали в ведомстве.

Средняя стоимость типового жилья среднего класса выросла приблизительно на 1% по сравнению с предыдущим годом. По оценке министерства, это может быть обусловлено инфляцией.

Ранее бывший министр экономики Андрей Нечаев в беседе с НСН оценил ситуацию с ипотечными долгами россиян.