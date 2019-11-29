«Единая Россия» приостановила членство в партии экс-главы города Кирова

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«Единая Россия» приостановила членство экс-главы города Кирова Владимира Быкова в партии, сообщает progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу.
«Единая Россия» приостановила членство в партии экс-главы города Кирова
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Соответствующее решение принял городской политсовет «Единой России».

Оно действует до соответствующих мер суда или правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что против Быкова возбудили уголовное дело о взятке в особо крупном размере.

URA.RU передавало о начале в Ханты-Мансийском автономном округе судебного процесса по делу экс-мэра городского поселения Берёзово, обвиняемого в превышении должностных полномочий с причинением ущерба в 1,5 млн рублей.

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