«Единая Россия» приостановила членство в партии экс-главы города Кирова

«Единая Россия» приостановила членство экс-главы города Кирова Владимира Быкова в партии, сообщает progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу.

Соответствующее решение принял городской политсовет «Единой России».

Оно действует до соответствующих мер суда или правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что против Быкова возбудили уголовное дело о взятке в особо крупном размере.

URA.RU передавало о начале в Ханты-Мансийском автономном округе судебного процесса по делу экс-мэра городского поселения Берёзово, обвиняемого в превышении должностных полномочий с причинением ущерба в 1,5 млн рублей.