В Калининграде зафиксировали рост заболеваемости коклюшем и ветряной оспой

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В управлении Роспотребнадзора по Калининградской области сообщили о росте заболеваемости коклюшем и ветряной оспой, передаёт «Янтарный край».
В Калининграде зафиксировали рост заболеваемости коклюшем и ветряной оспой
  • РИА Новости

По данным ведомства, в регионе с начала года зафиксировано 88 случаев коклюша — на 35% больше, чем в прошлом году.

Также наблюдается рост заболеваемости ветряной оспой на 8,7%: с начала 2019 года такой диагноз поставлен 5009 жителям Калининграда.

На треть выросло количество случаев педикулёза — до 388.

337 жителей Калининграда и области по итогам десяти месяцев 2019 года заболели ВИЧ. Только в октябре прирост составил 30 пациентов. В целом эти показатели находятся на уровне 2018 года.

Одновременно наблюдается снижение заболеваемости туберкулёзом на 20%: в октябре отмечено 13 случаев впервые выявленного туберкулёза, а с начала года таких случаев зафиксировано 247.

Ранее министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков в беседе с URA.RU рассказал об уровне заболеваемости ОРВИ.

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