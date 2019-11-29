Банки обнаружили новый вирус для хищения денег в России

Короткая ссылка
В России обнаружен новый вирус для хищения денег через мобильные банковские приложения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад Hi-Tech Crime Trends 2019 компании Group-IB.
Банки обнаружили новый вирус для хищения денег в России
  • globallookpress.com
  • © Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

Согласно данным экспертов, новый вид вируса может автоматически переводить на счёт злоумышленника средства через банковское мобильное приложение на смартфоне клиента.

Отмечается, что хакеры маскируют вирус под приложения или файлы, которые размещают в виде ссылки на различных сайтах. При переходе по ссылке происходит установка вредного программного обеспечения, которое начинает переводить деньги жертвы на счёт злоумышленников.

По информации издания, с такой проблемой сталкивались клиенты Почта Банка и Московского кредитного банка (МКБ).

«В настоящее время наблюдается увеличение доли хищений с использованием такого рода троянов. Однако такие случаи единичны и в общей доле фрода (мошенничества. — RT) незначительны», — заявил директор департамента электронного бизнеса МКБ Алексей Курзяков.

14 ноября представители крупнейших российских банков рассказали, что у мошенников, которые воруют деньги с банковских карт с помощью социальной инженерии, появился новый способ обналичивания средств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить