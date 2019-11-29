Пострадавшие от паводка жители Иркутской области получают новое жильё

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Уже 11 тыс. пострадавших от паводка жителей Иркутской области получили новое жильё, заявил губернатор региона Сергей Левченко.
Пострадавшие от паводка жители Иркутской области получают новое жильё
  • РИА Новости
  • © Кирилл Шипицин

«Уже получили и въехали в новые квартиры 11 тыс. человек», — цитирует ТАСС Левченко.

Губернатор уточнил, что эти 11 тыс. человек составляют 4 тыс. семей, получивших новое жильё.

Отмечается, что в общей сложности заявления на получение жилищных сертификатов подали 6739 семей.

Ранее вице-премьер России Виталий Мутко на совещании по ликвидации последствий наводнений в Сибири и на Дальнем Востоке заявил, что программа экономического развития пострадавших от паводка районов Иркутской области предполагает привлечение около 16 млрд рублей.

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