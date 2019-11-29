В России появится предупреждающее о приближении машин приложение

Бесплатное приложение, оповещающее пешеходов о приближении автомобиля начнёт проходить тестирование в ряде российских регионов в 2020 году.

«Приложение сможет в фоновом уведомительном режиме сообщать пешеходу о приближении автомобиля», — цитирует РИА Новости вице-президента по технологиям НП «Глонасс», советника руководителя НТИ «Автонет» Евгения Белянко.

Белянко отметил, что значительная часть ДТП с участием пешеходов происходит по их собственной вине, зачастую из-за отвлечения на смартфон.

Он добавил, что приложение будет в первую очередь ориентировано на молодёжь.

25 ноября kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге презентовали новое приложение для мобильных устройств «Паркоматика», которое позволит упростить поиск парковочного места в городе.