В Петербурге представили новое приложение для оплаты парковок

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В Санкт-Петербурге презентовали новое приложение для мобильных устройств «Паркоматика», которое позволит упростить поиск парковочного места в городе, а также его оплату, сообщает kp.ru.
В Петербурге представили новое приложение для оплаты парковок
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Паркоматика» работает на базе современных технологий IoT и Big Data. Всё, что остаётся сделать автомобилисту, это припарковаться на свободном парковочном месте и заниматься своими делами», — отметил технический директор компании «Интеллектуальные социальные системы» Кирилл Шатров.

Приложение может самостоятельно определить, что машина находится в зоне платной парковки, номер парковочной зоны, запустить парковочное время и завершить его после отъезда автомобиля. Этот сервис уже несколько лет работает в Москве. В Петербурге приложение пока функционирует в тестовом режиме.

Все известные ранее способы оплаты парковки в платных зонах будут по-прежнему доступны.

В июне сайт «Москва 24» сообщал, что столичные водители после обновления приложения для смартфонов «Парковки Москвы» получат возможность исправить ошибки, которые были допущены ими при оплате парковочной сессии. 

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