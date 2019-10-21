Роскачество дало рекомендации на случай кражи смартфона

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, как обезопасить себя при пропаже смартфона. Об этом сообщает Nation News.

В частности, специалисты напомнили о дистанционном блокировании устройства — можно не только закрыть доступ к личным данным, но и удалить их.

Для входа в систему рекомендуется использовать сложные ПИН-коды или биометрические данные. Кроме того, желательно чаще делать резервное копирование данных, а фотографии и документы лучше хранить в «облаке».

При потере телефона необходимо немедленно позвонить мобильному оператору и заблокировать сим-карту. Нужно заблокировать и банковские карты, привязанные к этому устройству.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Роскачестве назвали лучшие мобильные мессенджеры.