Опубликованы кадры учебного пуска «Тополя» с Капустина Яра
Министерство обороны показало кадры учебного пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» с полигона Капустин Яр.
Видео опубликовал телеканал «Звезда».
Учебная боевая часть ракеты поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Она преодолела более трёх тысяч километров.
Ранее Минобороны провело учебный пуск баллистической ракеты «Тополь».
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