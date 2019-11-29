Опубликованы кадры учебного пуска «Тополя» с Капустина Яра

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Министерство обороны показало кадры учебного пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» с полигона Капустин Яр.

Видео опубликовал телеканал «Звезда».

Учебная боевая часть ракеты поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Она преодолела более трёх тысяч километров.

Ранее Минобороны провело учебный пуск баллистической ракеты «Тополь».

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