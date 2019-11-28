Минобороны провело учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»

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С полигона Капустин Яр в Астраханской области провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь». Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России.
Минобороны провело учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»
  • © Министерство обороны РФ
  • РИА Новости

«Боевым расчётом ракетных войск стратегического назначения проведён пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Как отмечается, учебная боевая часть ракеты поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

«Задачи пуска выполнены в полном объёме», — добавили в Минобороны.

В июле военное ведомство также сообщало, что в Астраханской области был проведён учебный пуск ракеты «Тополь»

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