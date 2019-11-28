Минобороны провело учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»
- © Министерство обороны РФ
- РИА Новости
«Боевым расчётом ракетных войск стратегического назначения проведён пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
Как отмечается, учебная боевая часть ракеты поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
«Задачи пуска выполнены в полном объёме», — добавили в Минобороны.
В июле военное ведомство также сообщало, что в Астраханской области был проведён учебный пуск ракеты «Тополь».