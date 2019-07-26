РВСН успешно провели учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»

В Астраханской области провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«26 июля 2019 года с государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчётом Ракетных войск стратегического назначения проведён пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь», — цитирует министерство РИА Новости.

Учебная боевая часть ракеты с точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

В начале апреля в Тверской области в ходе высокоинтенсивных манёвров на полевые позиции вышли около 20 пусковых ракетных комплексов «Тополь».