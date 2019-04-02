Около 20 пусковых установок «Тополь» ведут манёвры под Тверью

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В Тверской области в ходе высокоинтенсивных манёвров на полевые позиции вышли около 20 пусковых ракетных комплексов «Тополь». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как отмечается, военные отрабатывают вывод ракетных комплексов на маршруты боевого патрулирования, смену полевых позиций и организацию маскировки и боевого охранения.

«Особенностями проводимого учения являются высокая интенсивность манёвренных действий, широкий спектр решаемых задач применения перспективных образцов вооружения и оценка готовности Бологовского соединения к перевооружению», — цитирует оборонное ведомство РИА Новости.

Ранее атомные субмарины Тихоокеанского флота провели учебную дуэль под водой у побережья Камчатки.

Также телеканал «Звезда» сообщил, что на территории пяти регионов Южного военного округа прошли учения артиллеристов.

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