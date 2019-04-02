Около 20 пусковых установок «Тополь» ведут манёвры под Тверью
Как отмечается, военные отрабатывают вывод ракетных комплексов на маршруты боевого патрулирования, смену полевых позиций и организацию маскировки и боевого охранения.
«Особенностями проводимого учения являются высокая интенсивность манёвренных действий, широкий спектр решаемых задач применения перспективных образцов вооружения и оценка готовности Бологовского соединения к перевооружению», — цитирует оборонное ведомство РИА Новости.
Ранее атомные субмарины Тихоокеанского флота провели учебную дуэль под водой у побережья Камчатки.
Также телеканал «Звезда» сообщил, что на территории пяти регионов Южного военного округа прошли учения артиллеристов.