Эксперт оценила новые требования к приютам для животных

Президент центра защиты животных «Вита» Ирина Новожилова прокомментировала интернет-изданию kp.ru новые правила по деятельности приютов для животных, установленные российским правительством.

По её мнению, идеальное состояние приютов не поможет бездомным кошкам и собакам, поскольку мест для всех там не хватит.

«В стране должно быть перекрыто разведение. Заводчиков, плодящих зверей ради бизнеса, нужно очень жёстко контролировать. Как и обычных граждан, не стерилизующих своих питомцев. Все страны, где решили проблему бездомных животных, вводили жёсткие экономические рычаги — налог на нестерилизованных животных», — заявила Новожилова.

Ранее Министерство природных ресурсов и экологии России утвердило новые методические указания по организации работы приютов для животных.

Ведущий специалист Московского общества защиты животных Наталья Базаркина в беседе с сайтом «Москва 24» также прокомментировала утверждение новых методических указаний по организации работы приютов для животных.