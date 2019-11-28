Эксперт оценила новые требования к приютам для животных
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По её мнению, идеальное состояние приютов не поможет бездомным кошкам и собакам, поскольку мест для всех там не хватит.
«В стране должно быть перекрыто разведение. Заводчиков, плодящих зверей ради бизнеса, нужно очень жёстко контролировать. Как и обычных граждан, не стерилизующих своих питомцев. Все страны, где решили проблему бездомных животных, вводили жёсткие экономические рычаги — налог на нестерилизованных животных», — заявила Новожилова.
Ранее Министерство природных ресурсов и экологии России утвердило новые методические указания по организации работы приютов для животных.
Ведущий специалист Московского общества защиты животных Наталья Базаркина в беседе с сайтом «Москва 24» также прокомментировала утверждение новых методических указаний по организации работы приютов для животных.