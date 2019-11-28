Минприроды утвердило правила работы приютов для животных

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Министерство природных ресурсов и экологии России утвердило новые методические указания по организации работы приютов для животных.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ министерства, новые правила обязывают хозяев приютов для животных определять их вместимость, а также допускают возможность оказания на их территории платных услуг.

Приюты должны будут указывать в правилах своей работы предельное число находящихся в них животных, размеры вольеров и будок, а также размеры проходов между помещениями для животных.

Кроме того, указания Минприроды позволяют устанавливать с учётом региональных особенностей требования к размещению приюта.

Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал предложение ввести обязательную регистрацию домашних животных до конца 2019 года.

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