Минприроды утвердило правила работы приютов для животных
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ министерства, новые правила обязывают хозяев приютов для животных определять их вместимость, а также допускают возможность оказания на их территории платных услуг.
Приюты должны будут указывать в правилах своей работы предельное число находящихся в них животных, размеры вольеров и будок, а также размеры проходов между помещениями для животных.
Кроме того, указания Минприроды позволяют устанавливать с учётом региональных особенностей требования к размещению приюта.
Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал предложение ввести обязательную регистрацию домашних животных до конца 2019 года.