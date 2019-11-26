В Госдуме прокомментировали предложение ввести маркировку домашних животных

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал предложение ввести обязательную регистрацию домашних животных до конца 2019 года.

«Найти потерявшееся животное в России практически невозможно. Если убежало, то с концами. В поисках можно рассчитывать только на себя. В такой ситуации в лучшем случае животное закончит жизнь в приюте», — заявил он.

По его словам, в чипе будет адрес владельца и вся необходимая информация, чтобы животное скорее вернулось домой. Кроме того, отметил депутат, чип позволит привлечь к ответственности нерадивого хозяина.

Со своей стороны, адвокат в области зоозащиты Маргарита Гаврилова в беседе с сайтом «Москва 24» отметила, что в настоящее время очень много собак и кошек, которых владельцы, особенно за городом, отпускают на самовыгул.

«При этом у них нет ни адресников, ни регистрационных номеров, ни чипа. И если с собакой или кошкой что-то случается, то это вина владельца, но мы его не можем привлечь, потому что мы не знаем, кто это», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.