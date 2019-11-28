Эксперты назвали средний срок выплаты ипотеки на вторичном рынке в России

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Эксперты «Авито Недвижимость» назвали средний срок выплаты ипотечного кредита на покупку однокомнатной квартиры на вторичном рынке, сообщает «Газета.Ru».
Эксперты назвали средний срок выплаты ипотеки на вторичном рынке в России
  • РИА Новости

По оценке специалистов, закрыть ипотеку российская семья может в среднем за 10,5 года — при условии, что на оплату кредита выделяется заработная плата одного человека за месяц в полном объёме и что первоначальный взнос составляет 10% от стоимости жилья.

Утверждается, что быстрее всего (за два года и восемь месяцев) можно расплатиться с жилищным кредитом в Челябинской области. Второе место занимает Красноярский край (за три года), третье — Пермский край (за три года и три месяца).

Срок погашения ипотеки в Москве оценивается в 24 года, в Санкт-Петербурге — в 10 лет.

Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН оценил ситуацию с ипотечными долгами россиян.

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