Эксперт прокомментировала новые правила работы приютов для животных

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Ведущий специалист Московского общества защиты животных Наталья Базаркина в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировала утверждение новых методических указаний по организации работы приютов для животных.
Эксперт прокомментировала новые правила работы приютов для животных
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«В приютах для животных в основном работают волонтёры, там нет профессионалов. Даже если брать ветеринара, то это же договорённости, у них свои тарифы», — заявила она.

По её словам, в настоящее время большая часть приютов — частные, но необходимо создавать государственные.

Ранее сообщалось, что новые правила обязывают хозяев приютов для животных определять их вместимость, а также допускают возможность оказания на их территории платных услуг.

Основатель и руководитель Театра кошек дрессировщик Юрий Куклачёв в беседе с ФАН прокомментировал инициативу обязательной регистрации домашних животных с помощью чипов и татуировок.

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