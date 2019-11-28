Эксперт прокомментировала новые правила работы приютов для животных

Ведущий специалист Московского общества защиты животных Наталья Базаркина в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировала утверждение новых методических указаний по организации работы приютов для животных.

«В приютах для животных в основном работают волонтёры, там нет профессионалов. Даже если брать ветеринара, то это же договорённости, у них свои тарифы», — заявила она.

По её словам, в настоящее время большая часть приютов — частные, но необходимо создавать государственные.

Ранее сообщалось, что новые правила обязывают хозяев приютов для животных определять их вместимость, а также допускают возможность оказания на их территории платных услуг.

Основатель и руководитель Театра кошек дрессировщик Юрий Куклачёв в беседе с ФАН прокомментировал инициативу обязательной регистрации домашних животных с помощью чипов и татуировок.