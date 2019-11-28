Эксперт прокомментировала новые правила работы приютов для животных
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- РИА Новости
«В приютах для животных в основном работают волонтёры, там нет профессионалов. Даже если брать ветеринара, то это же договорённости, у них свои тарифы», — заявила она.
По её словам, в настоящее время большая часть приютов — частные, но необходимо создавать государственные.
Ранее сообщалось, что новые правила обязывают хозяев приютов для животных определять их вместимость, а также допускают возможность оказания на их территории платных услуг.
Основатель и руководитель Театра кошек дрессировщик Юрий Куклачёв в беседе с ФАН прокомментировал инициативу обязательной регистрации домашних животных с помощью чипов и татуировок.