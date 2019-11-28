В Приморье арестован подозреваемый в убийстве 17-летней девушки
- РИА Новости
«Суд избрал в отношении подозреваемого в убийстве 17-летней девушки меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ранее сообщалось о задержании в Приморье подозреваемого.
22 ноября стало известно о пропаже девушки из посёлка Кировского.
По версии следствия, в результате ссоры с ней в автомобиле мужчина «насильно нарушил половую неприкосновенность несовершеннолетней», а затем из опасения лишиться свободы попытался скрыть следы преступления, убил девушку и сбросил её тело в реку.