В Приморье арестован подозреваемый в убийстве 17-летней девушки

В Приморье арестован 24-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 17-летней девушки, тело которой было обнаружено в реке Уссури, сообщает СУ СК по региону.

«Суд избрал в отношении подозреваемого в убийстве 17-летней девушки меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось о задержании в Приморье подозреваемого.

22 ноября стало известно о пропаже девушки из посёлка Кировского.

По версии следствия, в результате ссоры с ней в автомобиле мужчина «насильно нарушил половую неприкосновенность несовершеннолетней», а затем из опасения лишиться свободы попытался скрыть следы преступления, убил девушку и сбросил её тело в реку.