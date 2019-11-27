В Приморье задержан подозреваемый в убийстве 17-летней девушки

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В Приморье задержан 24-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 17-летней девушки, тело которой было обнаружено в реке Уссури.

Как отмечается, о пропаже девушки из посёлка Кировский стало известно 22 ноября.

«По версии следствия, в автомобиле между подозреваемым и потерпевшей возникла ссора, в ходе которой подозреваемый насильно нарушил половую неприкосновенность несовершеннолетней и, опасаясь быть привлечённым к уголовной ответственности, решил скрыть следы преступления, убив потерпевшую. После этого подозреваемый сбросил её тело в реку Уссури», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения расчленённого тела 43-летней женщины в квартире в посёлке Бачатский Кемеровской области.

Также URA.RU передавало, что в Пермском крае проходит проверка по факту обнаружения тела школьника в подъезде.

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