Суд по иску властей Москвы взыскал почти 29 млн рублей с Церетели

Арбитражный суд Москвы по иску городских властей принял решение взыскать со скульптора Зураба Церетели около 29 млн рублей неустойки.

«Взыскать с индивидуального предпринимателя Церетели Зураба Константиновича в пользу Департамента городского имущества города Москвы неустойку в размере 28 млн 986 тыс. рублей», — приводит РИА Новости слова судьи Кристины Хабаровой.

Уточняется, что спор возник из-за долга скульптора по договору аренды земельного участка площадью 26,9 тыс. кв. м на Авиамоторной улице, заключённому 29 сентября 2003 года.

18 июля московский департамент городского имущества подал в суд на Церетели.

Отмечалось, что с Церетели намерены взыскать более 55 млн рублей. Основания исковых требований в материалах суда указаны не были.