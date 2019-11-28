Суд по иску властей Москвы взыскал почти 29 млн рублей с Церетели

Короткая ссылка
Арбитражный суд Москвы по иску городских властей принял решение взыскать со скульптора Зураба Церетели около 29 млн рублей неустойки.
Суд по иску властей Москвы взыскал почти 29 млн рублей с Церетели
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Взыскать с индивидуального предпринимателя Церетели Зураба Константиновича в пользу Департамента городского имущества города Москвы неустойку в размере 28 млн 986 тыс. рублей», — приводит РИА Новости слова судьи Кристины Хабаровой.

Уточняется, что спор возник из-за долга скульптора по договору аренды земельного участка площадью 26,9 тыс. кв. м на Авиамоторной улице, заключённому 29 сентября 2003 года.

18 июля московский департамент городского имущества подал в суд на Церетели.

Отмечалось, что с Церетели намерены взыскать более 55 млн рублей. Основания исковых требований в материалах суда указаны не были.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить