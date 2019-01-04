Путин поздравил скульптора Церетели с юбилеем

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Президент России Владимир Путин поздравил скульптора, народного художника СССР Зураба Церетели с 85-летием. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин поздравил скульптора Церетели с юбилеем
  • © Александр Андреев
  • РИА Новости

По словам главы государства, Церетели известен как талантливый художник-монументалист, скульптор и видный представитель отечественной культуры.

«Ваши творческие идеи блестяще воплотились в замечательных работах, которые пользуются высоким признанием профессионалов и любителей искусства», — указано в поздравительной телеграмме президента.

В мае kp.ru сообщало, что в Москве был открыт памятник Марине Цветаевой, созданный Зурабом Церетели.

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