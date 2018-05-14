В Москве открыли памятник Марине Цветаевой, созданный Зурабом Церетели

В Москве состоялась церемония открытия памятника поэтессе Марине Цветаевой, созданного скульптором Зурабом Церетели. Об этом сообщает kp.ru.

«Скульптурная композиция выполнена в бронзе. Общая высота — два метра», — заявили в Российской академии художеств.

Памятник передан в дар музею гимназии №1619 на Таллинской улице. В 1996 году учебному заведению присвоили имя Цветаевой.

Церемония открытия прошла в юбилейный год 125-летия поэтессы. На открытие приехали члены семьи Цветаевой, представители Госдумы, Минобразования, Минкультуры.

Ранее m24 сообщало, что памятник Цветаевой установят в столице до конца 2018 года.