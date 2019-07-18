Власти Москвы подали иск против Зураба Церетели

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Московский департамент городского имущества подал в суд на скульптора Зураба Церетели.
Власти Москвы подали иск против Зураба Церетели
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Арбитражный суд Москвы уже зарегистрировал иск, однако к производству он пока не принят.

Как указывает агентство, ссылаясь на картотеку арбитражных дел, с Церетели намерены взыскать более 55 млн рублей. Основания исковых требований в материалах суда не указаны.

Уточняется, что иск распределён судье Кристине Хабаровой, которая входит в судебный состав, специализирующийся на рассмотрении споров, связанных с приватизацией, правом собственности и арендой.

В январе президент России Владимир Путин поздравил скульптора, народного художника СССР Зураба Церетели с 85-летием.

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