Экс-главу правления банка «Советский» приговорили к трём годам колонии
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Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
«Выборгский районный суд огласил приговор в отношении Андрея Карпова... Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года в исправительной колонии общего режима», — приводит заявление ТАСС.
В конце октября начальник кредитного отдела банка «Советский» получил условный срок за присвоение денежных средств в составе организованной Карповым преступной группы.