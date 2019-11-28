Экс-главу правления банка «Советский» приговорили к трём годам колонии

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Бывшего председателя правления банка «Советский» Андрея Карпова приговорили к трём годам колонии общего режима по обвинению в растрате более 1,7 млрд рублей.
Экс-главу правления банка «Советский» приговорили к трём годам колонии
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Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

«Выборгский районный суд огласил приговор в отношении Андрея Карпова... Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года в исправительной колонии общего режима», — приводит заявление ТАСС.

В конце октября начальник кредитного отдела банка «Советский» получил условный срок за присвоение денежных средств в составе организованной Карповым преступной группы.

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