Сотрудник банка «Советский» получил условный срок за хищение
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Петербурга.
Уточняется, что рассмотрение данного уголовного дела шло в особом порядке, так как в ходе предварительного расследования было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
«Суд назначил Кузнецову наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком четыре года и со штрафом в 500 тыс. рублей», — говорится в заявлении.
Согласно указанным данным, мужчина входил в организованную группу, созданную председателем правления банка Андреем Карповым, которая занималась хищением средств финансового учреждения. Кузнецов в рамках своей преступной роли в этой деятельности вносил в кредитный комитет вопрос о возможности предоставления кредитов «фиктивным» заёмщикам.
«В результате соучастники присвоили денежные средства на общую сумму более 1,7 млрд рублей», — отметили в суде.
Ранее URA.RU сообщало, что в городе Талица перед судом предстанет бывший главный врач областной специализированной больницы медицинской реабилитации «Маян» Игорь Сурнин, обвиняемый в хищении 23 млн рублей.