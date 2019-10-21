Сотрудник банка «Советский» получил условный срок за хищение

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Выборгский районный суд Петербурга принял решение назначить начальнику кредитного отдела банка «Советский» Андрею Кузнецову условный срок за присвоение денежных средств. Ущерб от его действий составил более 1,7 млрд рублей.
Сотрудник банка «Советский» получил условный срок за хищение
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Петербурга.

Уточняется, что рассмотрение данного уголовного дела шло в особом порядке, так как в ходе предварительного расследования было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

«Суд назначил Кузнецову наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком четыре года и со штрафом в 500 тыс. рублей», — говорится в заявлении.

Согласно указанным данным, мужчина входил в организованную группу, созданную председателем правления банка Андреем Карповым, которая занималась хищением средств финансового учреждения. Кузнецов в рамках своей преступной роли в этой деятельности вносил в кредитный комитет вопрос о возможности предоставления кредитов «фиктивным» заёмщикам.

«В результате соучастники присвоили денежные средства на общую сумму более 1,7 млрд рублей», — отметили в суде.

Ранее URA.RU сообщало, что в городе Талица перед судом предстанет бывший главный врач областной специализированной больницы медицинской реабилитации «Маян» Игорь Сурнин, обвиняемый в хищении 23 млн рублей.

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