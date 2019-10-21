В Свердловской области экс-главврач обвиняется в хищении 23 млн рублей
- РИА Новости
Как заявила старший помощник прокурора Свердловской области, Сурнину вменяются статьи «присвоение и растрата вверенного имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере» и «легализация денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления, совершённая в особо крупном размере».
По версии следователей, медик растратил средства при оплате по фиктивным договорам с фирмами-однодневками. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее портал Nashgorod.ru сообщал, что в Тюмени перед судом предстанут двое обвиняемых в хищении на 46 млн рублей.