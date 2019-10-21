В Свердловской области экс-главврач обвиняется в хищении 23 млн рублей

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В городе Талице предстанет перед судом бывший главный врач областной специализированной больницы медицинской реабилитации «Маян» Игорь Сурнин, обвиняемый в хищении 23 млн рублей. Об этом сообщает URA.RU.
В Свердловской области экс-главврач обвиняется в хищении 23 млн рублей
  • РИА Новости

Как заявила старший помощник прокурора Свердловской области, Сурнину вменяются статьи «присвоение и растрата вверенного имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере» и «легализация денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления, совершённая в особо крупном размере».

По версии следователей, медик растратил средства при оплате по фиктивным договорам с фирмами-однодневками. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее портал Nashgorod.ru сообщал, что в Тюмени перед судом предстанут двое обвиняемых в хищении на 46 млн рублей.

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