В Тюмени перед судом предстанут двое обвиняемых в хищении на 46 млн рублей

В Тюмени перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемых в хищении на 46 млн рублей, сообщает Nashgorod.ru.

По имеющимся данным, в 2014—2019 годах жители Нижнего Новгорода совершили 28 квартирных краж в разных городах, в том числе в Екатеринбурге, Уфе, Тюмени, Самаре и Красноярске. Их интересовали, как правило, деньги и драгоценности.

После очередного преступления злоумышленники покинули Тюмень. Позже их задержали в Нижнем Новгороде. Они заключены под стражу. Во время обысков по месту жительства найдена часть похищенного имущества.

Материалы уголовного дела переданы в суд. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге вынесли приговор участникам банды, совершившей 40 краж.