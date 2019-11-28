Суд арестовал обвиняемого в манипулировании рынками ценных бумаг экс-сотрудника банка
«Постановлением Басманного районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому Дмитрию Эдуардовичу Бергеру меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 января 2020 года», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.
Ранее представители крупнейших российских банков рассказали, что у мошенников, которые воруют деньги с банковских карт с помощью социальной инженерии, появился новый способ обналичивания средств.