Суд арестовал обвиняемого в манипулировании рынками ценных бумаг экс-сотрудника банка

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО экс-сотрудника управляющей компании Сбербанка, АО «Сбербанк управление активами» Дмитрия Бергера, который обвиняется в манипулировании рынками ценных бумаг и неправомерном использовании инсайдерской информации.

«Постановлением Басманного районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому Дмитрию Эдуардовичу Бергеру меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 января 2020 года», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Ранее представители крупнейших российских банков рассказали, что у мошенников, которые воруют деньги с банковских карт с помощью социальной инженерии, появился новый способ обналичивания средств.