СК возбудил дело по факту жестокого обращения с инвалидом в Иркутске

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Следователи возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения медсестры с ребёнком-инвалидом в Иркутске. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
СК возбудил дело по факту жестокого обращения с инвалидом в Иркутске
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК России (истязание малолетнего. — RT)... Поводом для возбуждения уголовного дела стала видеозапись, сделанная в палате и размещённая в соцсетях, на которой видно, что медсестра жестоко обращается с ребёнком», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Следователи уточнили, что на видео медсестра Саянского детского дома-интерната для умственно отсталых детей резкими движениями укладывает инвалида в кровать.

В настоящий момент женщина отстранена от работы.

В октябре в пресс-службе МВД России сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении 41-летней учительницы одной из школ Москвы, её подозревают в жестоком обращении с 11-летним учеником.

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