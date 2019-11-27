В Нижегородской области проверяют сообщения об образовании трещин в здании школы

В Дзержинске проверяют сообщения об образовании трещин в здании школы №35, передаёт Newsnn.ru со ссылкой на СУ СК России по Нижегородской области.

«В ходе проверки следователям предстоит выяснить, пригодно ли здание школы, в котором обучаются дети, для эксплуатации, а также причины его разрушения», — заявили в ведомстве.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

6 ноября появилась информация, что после обнаружения трещин на здании учеников эвакуировали, а образовательный процесс приостановили. Здание проверили спасатели. Спустя сутки занятия возобновили. 11 ноября мэрия подписала договоры на изучение строительных конструкций треснувшего объекта и на проведение изыскательских работ.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области завели административные дела по факту нарушений в детских лагерях.